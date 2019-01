Vaher: teede olukorraga ei saa rahule jääda

Küsimusele, kas politsei hinnangu järgi on Eesti teed nõuetekohaselt hooldatud vastas ETV «Aktuaalse kaamera» stuudios politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher, et tee olukorraga ei saa rahule jääda: «Saab paremini, kindlasti aitab meie arvates kaasa ka igasugune liiklusmärgistuse üle vaatamine,» ütles ta.

Vaher rääkis, et politsei on suurema osa oma ressursist just liikluse jälgimisse panustanud, kuid tema sõnul oleks palju abi ka elektroonilistest, automaatsetest liiklusmärkidest.