USA välisministeerium toob seisakust hoolimata personali tagasi tööle

Ministeerium on väljastanud kõigile töötajaile korralduse naasta tööle pühapäevaks, mil algab järgmine palgaperiood. Arvestades, et esmaspäeval on Martin Luther Kingi päevaga seoses riiklik püha, asub personal taas tööle teisipäeval.

Ühe anonüümsust palunud ametiisiku sõnul on saanud seisaku jätkudes selgeks, et vaja on ministeeriumi kogu tööjõudu, et tulla toime «müriaadi kriitiliste probleemidega kogu maailmas, mis vajavad Ühendriikide juhirolli».