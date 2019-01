Trump keelas Pelosil kättemaksus Afganistani lennata

Sarkastilises kirjas ütles Trump Pelosile: «Mul on kahju teavitada, et teie reis Brüsselisse, Egiptusesse ja Afganistani on edasi lükatud. Me ajastame selle seitsmepäevase ekskursiooni ümber, kui seisak läbi saab.»

«Te kindlasti nõustute, et selle avalike suhete ürituse edasilükkamine on kohane,» kirjutas ta, märkides samas, et spiiker võib soovi korral lennata kommertslennuga.

Pelosi ja tema delegatsioon olid kavandanud väljakuulutamata visiidi Afganistani sõjatsooni ja pidid sinna lendama USA õhujõudude lennuki pardal. Tema büroo andmeil Egiptust visiidikavas ei olnud.

Kongressi abi sõnul olid mitmed seadusandjad juba bussides, valmistudes Kapitooliumilt lahkuma, kui Trump pidurit tõmbas.

USA esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi. FOTO: Carolyn Kaster/AP/Scanpix

Varem sel nädalal tegi Pelosi Trumpile ettepaneku lükata edasi 29. jaanuarile kavandatud pöördumine olukorrast riigis. Kuigi Pelosi viitas seejuures, et seisaku tõttu pole kõne pidamine turvaline, soovis ta ilmselt jätta presidendi ilma tolle tähtsaimast iga-aastasest hetkest rambivalguses.

Valge Maja eitas, et reisi ärajätmise näol on tegemist kättemaksuga, kuid seda usuvad vähesed.

Demokraadid vastasid Trumpi otsusele vihaselt.