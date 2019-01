Video: Brexiti-sagina keskpunkti tõusis valjuhäälne spiiker

55-aastase Bercowi katsed kutsuda parlamendisaadikuid korrale on pälvinud imetlust, aga samal ajal nähakse neid ka naljakatena.

«See on nii naljakas. Saksa parlamendis kutsuks spiiker saadikuid korrale väga austaval moel, aga Suurbritannia parlamendis võib teha sellist häält,» kirjutas üks sakslanna Twitteris. Ühe kasutaja meelest on Bercow segu Monty Pythonist, Mr Beanist ja Benny Hillist ja kellegi meelest on Bercowi roll sarnane algkooliõpetaja omale.