Annetuskampaania aitab USA riigitöötajatel janu kustutada

Paljud tavalised inimesed on otsustanud näidata palka mittesaavate ametnike vastu välja lahkust, näiteks pakutakse mitmetes restoranides riigiametnikele ja nende perekondadele tasuta einet. Samas leidis osa inimesi, et hädas riigiametnikud vajaksid praeguses olukorras toetust hoopis kangema joogi näol.

Probleemiga on silmitsi ka mitmed pruulikojad, kes on hädas oma toodangu müümisega. Käesoleva nädala alguses ütles pruulikoja Atlas Brew Works juht Justin Cox, et peab tõenäoliselt visakama ära suure osa oma toodangust, sest keegi ei osta seda. «Ma kujutan ette, et valan õlle lihtsalt kraanist alla,» ütles ta.

Selles olukorras otsustasid aktivist Erick Sanchez, toidukriitik Nevin Martell ja toidutööstuse ettevõtja Al Goldberg alustada veebilehel kampaaniat, mille raames saavad palgata riigiametnikke abistada kõik soovijad.

«Olime õhtusöögil ja kurtsime, et suur hulk meie sõpru ja lähedasi on valitsusseisakust mõjutatud,» ütles Goldberg.

Nii otsustati leida lahendus nii palgata riigiametnike kui pruulikodade murele. Põhimõte on lihtne. Iga inimene saab annetada sobiva summa, mille eest palka mitte saavad ametnikud endale pruulikojas õlut saavad lubada.

«Mõtlesime, et kogukonnaülene rahakogumine on hea viis tuua inimesed kokku. Mitte igal inimesel, kes sooviks ametnikke aidata, ei ole oma restorani,» ütles Goldberg. «Tahtsime pakkuda võimaluse keskmisele inimesele, kes tahaks teha head neile, kes ei saa oma raske töö eest tasu.»

Reaktsioon kampaaniale on olnud äärmiselt positiivne. Esimesel päeval tehti veebilehe kaudu annetusi 500 õlu soetamiseks. Tänaseks on annetatud raha ligi 3000 joogi ostmiseks, võimalust tasuta õlu soetada on kasutanud ligi 600 inimest.

Kampaania veebileheküljel on võimalik kontrollida, mitu jooki on võimalik konkreetsel ajahetkel annetuste eest soetada. FOTO: Kuvatõmmis internetist

Kui esmalt osales projektis kolm pruulikoda, siis nüüd loodetakse kampaaniat tutvustada ka toidukohtadele, kes samuti klientide vähesuse tõttu hädas on.

Tegemist pole esimese kampaaniaga, mille raames püütakse abistada tänaseks ligi kuu aega kestnud valitsusseisaku tõttu kannatavaid inimesi. Eelmisel nädalal hakkas valitsustöötajatele tasuta õlut jagama pruulikoda Kansase linnas, toitu pakuti poole soodsama hinnaga. «Me pakume inimestele, kes valitsusseisaku tõttu kannatavad, natuke lohutust,» ütles Kansase pruulikoda.

Jaanuari alguses pöördusid mitmed riigitöötajad rahakogumisplatvormi GoFundMe poole, et saada toetust oma arvete maksmiseks.