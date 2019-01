Galerii: tulisel Hispaania festivalil sunnitakse hobused lõkkesse

Keskkaega ulatuvate juurtega festival on tuntud nimega Las Luminarias ja seda peetakse loomade pühakule Antoniusele austuse avaldamiseks. Festival toimub igal aastal 16. jaanuari õhtul, mil süüdatakse suur lõke, kust ratsanikud hobuste seljas läbi sõidavad.

Arvatakse, et lõkke läbimine puhastab loomad ja aitab neid alanud aastal haiguste eest kaitsta.

Vahetult enne lõkkesse hüppamist kastetakse hobused märjaks, et vältida loomadele suuremat kahju. Siiski on suur hulk inimesi festivali vastu, sest nende meelest on tegemist loomade väärkohtlemisega.