Putin lubab Saksa ja Prantsuse eksperdid Kertši väina

«Juba rohkem kui kuu aega tagasi palus Saksa kantsler Angela Merkel president Putinit lubada Saksa asjatundjatel Kertši väina kanti tulla ja vaadata, kuidas seda läbitakse, arvestades, et seal on vaja järgida ohutusnõudeid. Ja president Putin nõustus otsekohe,» ütles Lavrov pressikonverentsil Saksa välisministri Heiko Maasiga.

Ta lisas, et mõni aeg hiljem palus Merkel luba võtta kaasa ka Prantsuse asjatundjad, millega Putin samuti nõustus.

«Ütlesime ausalt, et kui meie ametivennad on huvitatud sellest, mida president Putin lubas kantsler Merkelile, siis võib seda teha täna, homme, suvalisel ajal. Kui asja iva seisneb vajaduses kõige selle rüütamises mingisse poliitilisse protseduuri, milles ka Ukraina pool langetab mingeid otsuseid, siis võime sattuda samasugusesse olukorda, kus Normandia formaat nn Steinmeieri vormeliga,» sõnas Vene minister.

Saksamaa välisminister Heiko Maas (paremal) ja Venemaa välisminister Sergei Lavrov kohtusid täna Moskvas. FOTO: YURI KOCHETKOV / EPA / Scanpix

Maas täpsustas seepeale, et pakkus tänastel läbirääkimistel Lavrovile, et Saksamaa ja Prantsusmaa hakkavad tegelema vaba laevasõidu küsimustega Kertši väinas ja et Venemaal ei saanud sellega seoses varem teavet olla.

«Rääkisime täna sellest, et Saksa- ja Prantsusmaa hakkavad tegelema selle küsimusega kui Normandia formaadi partnerid,» ütles Maas, kelle sõnul on praegu laevasõiduvabadus Kertši väinas tagatud, aga Saksamaa ja Prantsusmaa võiksid siiski sellesse protsessi oma panuse anda.

«Me muidugi jätkame rääkimist sellest, milles Vene president Vladimir Putin ja Saksa kantsler Angela Merkel Buenos Aireses kokku leppisid, et Saksamaa ja Prantsusmaa võiksid kuidagi dokumenteerida, et läbisõit on tagatud,» märkis Maas.

«Arvan, et sellest võiks saada suhtlemisteema lähinädalateks. Täna me selles kokku ei leppinud, kuid me oleme koos Prantsumaaga avatud edasiseks dialoogiks, et mängida siin mingit osa, võtta enda peale mingi ülesanne,» ütles Saksa minister.

Ukraina välisminister Pavlo Klimkin. FOTO: VALENTYN OGIRENKO / REUTERS / Scanpix

Ukraina välisminister Pavlo Klimkin teatas, et riik toetab rahvusvahelist missiooni Kertši väinas, kuid kardab, et Venemaa hakkab sellega manipuleerima.

«Kui rahvusvaheline kohalolek meile siin abiks on, nemad aga (Venemaa) sellega manipuleerima ei hakka, siis me loomulikult tervitame seda ja see tuleb luua,» vastas Klimkin ja avaldas lootust, et Ukraina Saksa partneritel olid Venemaal tulemuslikud läbirääkimised.

«Kuigi, ausalt öeldes, olen kindel, et Venemaa hakkab edaspidi sellega manipuleerima - õõnestama Ukrainat Donbassis, ja kõige mugavam on seda teha lõunast. See on mõistetav nii poliitiliselt, geopoliitiliselt kui majanduslikult,» märkis Klimkin.

Tema sõnul arutati Kertši väina rahvusvahelise kontrolli alla võtmist juba varem, kaasa arvatud Saksa välisministri Heiko Maasiga.