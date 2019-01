Trump juhendas advokaati Moskvasse hotelli ehitamise kohta valetama

USA korrakaitseametnikud teatasid väljaandele Buzzfeed, et Trump juhendas Cohenit andma valetunnistusi selle kohta, et läbirääkimised Moskvasse Trump Toweri ehitamiseks lõppesid mitu kuud tegelikust varem.

Allikad lisasid väljaandele, et Cohen kinnitas ka eriuurija Robert Muelleri meeskonnale, et Trump andis talle käsu Kongressile valetada.

Buzzfeedi väitel toetas Trump plaane külastada Venemaad 2016. aasta presidendikampaania ajal, et kohtuda läbirääkimisteks Venemaa presidendi Vladimir Putiniga. Väidetavalt lausus Trump Cohenile: «Korralda see asi ära.»

President Barack Obama aegne justiitsminister Eric Holder kirjutas Twitteris vastuseks Buzzfeedi artiklile: «Kui see on tõsi – ja asitõendeid on vaja uurida –, peab Kongress alustama ametist tagandamise protsessi ja Barr peab viitama miinimumnõuete kohaselt Muelleri poolt avastatud materjali asjakohastele osadele. See on potentsiaalne murdepunkt.»