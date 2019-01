Kanada Huawei keelamisest: me ei lase Hiina survel end heidutada

Hiina ähvardas Kanadale kätte maksta, kui Hiina telekomihiiul Huaweil keelatakse tarnida 5G võrgu seadmeid. Levivad süüdistused, et Huaweid kontrollib Hiina Kommunistlik Partei või et Hiina keskvõim nõuab Huaweilt Hiina luure abistamist.

Goodale rõhutas reedel, et Kanada on rohkem kui selgelt öelnud, et ei kavatse oma riiklikku julgeolekut ohtu panna.

«See on raske väljakutse, kuid me ei lase end heidutada eemale sellest, mis on meie arvates õige ja mis meie hinnangul on Kanada huvides,» lausus ta.