Kaitseliidu valvurite palgaks mõeldud raha on kärbitud

Eelmise aasta lõpus kaitseministeeriumi poolt Kaitseliidule valvurite palgatõusuks eraldatud 200 000 eurot on praeguseks eelarvest kärbitud, teatas ROTAL-i esindaja BNS-ile. Ta lisas, et see raha oleks võimaldanud tõsta valvurite töötasusid kuus umbes 20 euro võrra.