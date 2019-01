Sudaani politsei teatel hukkus neljapäeval protestides kaks inimest

«Suri ainult kaks inimest, mitte kolm. Ma kinnitan, et saadud vigastustesse suri ainult kaks inimest,» ütles politsei pressiesindaja kindral Hashim ajakirjanikele.

Ta lisas, et julgeolekujõud ei kasutanud meeleavaldajate vastu lahingmoona.

Meeleavaldused on kasvanud üleüldiseks protestiliikumiseks president Omar al-Bashiri 30 aastat kestnud võimu vastu. Kokkupõrgetes julgeolekujõududega on rahutuste käigus hukkunud vähemalt 24 inimest, väidavad ametnikud. Inimõiguslaste sõnul on ohvrite arv suurem.