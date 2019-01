Naiste marsi korraldaja: naiste marss pole meeste vastu

Korraldajate sõnul on naiste marsile oodatud osalema kõik, kelle unistus on elada maailmas, kus naised on meestega võrdselt esindatud poliitikas, meedias, ärijuhtimises, akadeemias ja mujal; kus sugu ei määra töötasu, tööelu kvaliteeti või karjääriperspektiive ja erialavalikuid; mis on vaba naistevastasest vägivallast: seksuaalsest, füüsilisest, vaimsest ja virtuaalsest; kus kliimamuutuste peatamisse suhtutakse täie tõsidusega ja ollakse solidaarsed teiste inimeste ja rahvaste muredega.

«Me loodame positiivsele ja rõõmsale marsile,» ütles üks naiste marsi korraldajatest, Kadi Viik. «Paljud soolise ebavõrdsuse probleemid on väga tõsised, näiteks naistevastase vägivalla levik, aga ühises tegutsemises on ka rõõmu ja lootust. Nii et loodame, et tullakse koos laste, elukaaslaste, sõprade ja koduloomadega. Võib-olla tahab mõni isa marssida oma tütre nimel või niisama oma toetust näidata. Kõik on teretulnud,» kinnitas Viik.