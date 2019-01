Valimiskomisjon arutas segadust Eestimaa Ühendatud Vasakpartei esitatud nimekirjadega

Eilsel valimiskomisjoni istungil oli arutelu all Eestimaa Ühendatud Vasakpartei registreerimise küsimused, kuna ühenduse Vene Kool Eestis juht Mihhail Russakov on samuti esitanud nimekirja valimistele, väites et see on Vasakpartei nimekiri.

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei juhatuse liige, kirjanik Taivo Rist selgitas komisjonile, et paari inimese katse üle võtta pettusega erakond, millel on 1800 liiget, on küllatki erakordne katse, kuid siiski peaks terve mõistus võitma. Lisaks selgitas ta, et täielik enamus erakonnast on Eestimaa Ühendatud Vasakpartei juhatuse selja taga. Enamus erakonna juhatuse liikmeid tulid ka valimiskomisjoni istungile, et tõrjuda Russakovi pretensioone.