Kas Soome luure kuulas Trump ja Putini suvist eravestlust pealt?

USA luureallikate sõnul kuulati tõenäoliselt tuba, kus Trump ja Putin eraviisiliselt kohtusid, salamikrofonidega pealt. «On rohkem kui tõenäoline, et Soome luureametnikud olid sinna tuppa pealtkuulamistehnoloogia peitnud ja võimalik, et vestluse transkriptsiooni jagati ka otse USA Luure Keskagentuuriga (CIA) või inimestega, kel on CIAga sidemed,» ütles üks anonüümsust palunud allikas Ühendriikide konservatiivsele väljaandele Washington Times.

See seab demokraatidest kongressiliikmed, kes ähvardasid Trumpi tõlkija Marina Grossi kohtusse kaevata, et ta oleks sunnitud avaldama, millest kaks presidenti omavahel rääkisid.

USA päevaleht Washington Post kirjutas läinud nädalal, et Trump on palju vaeva näinud, et varjata Putiniga peetud mitme vestluse sisu oma nõunike eest. Mitmed praegused ja endised Washingtoni ametnikud kinnitasid Washington posti sõnul, et Trump võttis 2017. aastal Saksamaal Hamburgis aset leidnud kohtumise järel Putiniga oma tõlgilt märkmed. Lisaks andis ta tõlgile korralduse vestlust teiste ametnikega mitte arutada.

Trump lükkas Washington Posti väite kirglikult tagasi.

Teine USA päevaleht New York Times aga andis vastuoludele lisa, kui kirjutas, et Trump on viimase aasta jooksul eravestlustes korduval öelnud, et tahab USA NATOst välja viia. See on aastaid Putini prioriteediks olnud.

Samas arvas teine allikas, et Trumpi soov hoida vestlused Putiniga salajas tulenevad karmist meediakriitikast, mis talle pärast läinud aasta juulis aset leidnud kohtumist osaks sai. «See, mis ta Putinile eraviisiliselt ütles ei olnud tõenäoliselt pressikonverentsil öeldust suurt erinev,» märkis allikas. «Kes päeva lõpuks tahab, et maailm saaks teada, et ta kõlas erakohtumisel nagu idioot.»