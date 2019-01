Donald Trump pakkus välja kompromissi, et lõpetada valitsusseisak

Üheks Donald Trumpi «kompromissiks» on kasutada leebemat poliitikat noorte immigrantide peal, kes juba on Ameerikas. Seda kõike, kui ta saab kongressilt vastutasuks 5,7 miljardit dollarit piirimüüri ehitamiseks.

USA valitsusseisak on üks ajaloo suurimaid ja on mõjutanud 800 000 ametnikku.

Trump ütles, et ta pikendab «Ajutise kaitse staatuse» omanike viisasid kolmeks aastaks. Üle 300 000 inimese, kes on tulnud USAsse sõja või looduskatastroofi eest, saavad loa töötada ja elada ühendriikides «Ajutise kaitse staatuse» all.