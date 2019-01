Iisrael teatas Süüriast tulistatud raketi peatamisest

«Mõni aeg tagasi peatas õhutõrjesüsteem Raudkuppel Golani kõrgendike pihta tulistatud raketi,» on öeldud Iisraeli sõjaväe pühapäevases avalduses.

Vabaühenduse Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus juht Rami Abdel Rahman ütles, et õhurünnaku sihtmärgiks oli Kisweh' piirkond Damaskuse lähedal.

«Selles piirkonnas asuvad laod, kus on Süüria režiimi liitlase Hizbollah' ja Iraani võitlejate relvad,» ütles ta, kuid lisas, et ei ole kindel, kas neid ründas just Iisrael.