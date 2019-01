Pildid: Ateenas avaldasid kümned tuhanded meelt Makedoonia nimeleppe vastu

Ka mitmed musta riietatud Kreeka vaimulikud ühinesid meeleavaldusega, et protestida Makedoonia nimetamise vastu Põhja-Makedoonia Vabariigiks, nagu näeb ette 27 aastat kestnud vaidluse lõpetamiseks sõlmitud lepe.

Suur hulk Kreeka erakondi paremäärmuslastest kuni sotsialistideni on muutuse vastu, kuid sellest hoolimata võib see 300-kohalises parlamendis koguda vajalikud 151 poolthäält.

«On ainult üks Makedoonia, see on Kreeka Makedoonia,» võis lugeda plakatilt, mida hoidis käes 30. eluaastates Christina Gerodimoun. «See valitsus on reeturite valitsus,» lausus ta koalitsiooni kohta, mida juhib peaminister Aléxis Tsípras, kes sõlmis juunis kokkuleppe Makedoonia valitsusjuhi Zoran Zaeviga.