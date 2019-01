Saaremaal sai sõiduteed ületanud algklassilaps löögi kahelt autolt

Kuressaare politseijaoskonna patrullitalituse juht Matis Sikk sõnas õnnetust kommenteerides, et ülekäiguradade puhul on alati vajalik, et jalakäija veenduks teed ületama hakates, et autojuhid on teda märganud ja sellele kiiruse vähendamisega ka reageerinud. «Ülekäigurada annab küll väga tugeva õiguse jalakäijale, kuid kui tee ületamise ohutuses mitte veenduda, siis haiget saab ikka jalakäija. Ka autojuhtidelt nõuab ülekäigurajale lähenemine suuremat tähelepanu ja eriti siis, kui läheduses on märgata lapsi või vanureid, kelle liikluskeskkonna tajumine on sageli teistsugune. Tähelepanelikkust ei saa kuidagi alahinnata, eriti olukorras, kus meil on sõidukeid tänavatel üha enam.»