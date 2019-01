Makedoonia pikendas õhusaastatuse tõttu koolivaheaega

Eile avaldatud teates ütles valitsus, et meetme eesmärk on kaitsta õpilaste tervist ja vähendada aega, mil nad saastatud õhu käes viibivad. Lisaks on ühistransport Skopjes tasuta ja parkimistasud kahekordistati. Nii soovivad linnaametnikud julgustada inimesi kasutama pealinna ühistransporti, mitte autosid.