Londonlaste kokaiinilembus on muutnud Thamesi angerjad hüperaktiivseks

Teadlased kasutasid parlamendihoone lähistel asuvat vaatlusjaama, et hinnata, kuidas mõjutab kasvav kokaiinitarbimine vee-elustikku, arvestades, et vihmasaju ajal kipub kanalisatsioonisüsteem üle ajama ning heitvesi jõuab Thamesi.

Kokaiinijäägid satuvad reovette aine tarbijate uriiniga, kuid veepuhastussüsteemid peaksid need enne loodusesse jõudmist sealt eemaldama. Thamesi puhul ei suuda puhastusseadmed aga piisavalt head tööd teha ning jõevees on pidevalt mõningane kokaiinisisaldus, mis kasvab tormide ajal.

Teadlased mõõtsid ka kokaiini ja kofeiini sisaldust heitvees enne selle jõudmist puhastusseadmetesse, et näha kuidas ainete sisaldus reovees nädala kestel kõigub. Kui teistes linnades üldiselt kokaiini sisaldus heitvees kasvab nädalavahetustel ning langeb tööpäevadel, siis Londonis püsib see tase pidevalt kõrgena.

«Kokaiini ja bensoüülekgoniini kontsentratsioon oli heitvees kõrge terve nädala jooksul, kasvades nädalavahetusel vaid pisut, mis on erinev teistest linnadest,» leidsid teadlased. «London on üks kõige suurema kokaiini tarbimisega linnu ning need leiud viitavad igapäevatarbimisele.»