Egiptuse saatejuht mõisteti gei intervjueerimise eest sunnitööle

Intervjueeritud geimees, kelle isikut telekanalis näidatud saatelõigus varjati, rääkis oma elust sekstöötajana. Vesteldes mullu augustis saatejuht Mohamed al-Ghietyga, kes on korduvalt eetris esinenud homofoobsete sõnavõttudega, väljendas usutletud mees kahetsust oma seksuaalse sättumuse pärast.

Juhtum jõudis kohtusse advokaat Samir Sabry eestvõttel, kes on Egituses tuntud kuulsuste vastu hagide algatamise poolest.

Sabry süüdistas saatejuhti selles, et ta väidetavalt paljastas inimestele fakti, et n-ö homoseksuaalsuse praktiseerimisega on võimalik raha teenida, kirjutas valitsuse omanduses ajaleht al-Ahram.