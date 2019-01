Inglismaal küpseb plaan trahvida karmilt kooliajast võsukestega reisil käivaid vanemaid

Konservatiivide võimu all olev Lancashire on niigi juba määranud keset koolisemestrit puhkusel käivatele peredele rohkem karistusi kui üksi teine Inglismaa krahvkond, kuid nüüd on kavas tõsta järsult ka trahvisummat, mis hakkaks olema edaspidi 1000 naela kummalegi vanemale iga lapse kohta.

«Lancashire’i krahvkonna nõukogu katsetab praegu uut süsteemi semestri kestel aset leidnud ilma loata puhkustega tegelemiseks. See hõlmab senisest suuremat rahalist karistust, mis on kuni 1000 naela iga lapse kohta kummalegi vanemale. Süsteem on endiselt katsejärgus, kuid palun pidage silmas, et see võib hakata kehtima igal hetkel,» seisis näiteks Rossendale’is tegutseva Balladeni kogukonna algkooli lapsevanematele saadetud teates.