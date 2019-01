Colombia ELN-i mässuliste läbirääkijad soovivad valitsuselt tagatisi

"Me loodame, et valitsus annab meile garantii 10-liikmelise delegatsiooni naasmiseks," lausus nende läbirääkimisdelegatsiooni juht Pablo Beltran.

"Keegi ei saa nõuda, et me istuksime rünnaku all olles käed rüpes," ütles Beltran, kuid lisas samas: "Ma sooviksin pinge langust, et arutelud (rahuleppe üle) saaksid jätkuda."