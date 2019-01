Itaalia minister norib tüli: Prantsusmaa jätkab Aafrika riikide koloniseerimist

Itaalia asepeaminister Luigi di Maio kutsus pühapäeval Euroopa Liitu üles kehtestama Prantsusmaale viimase Aafrika-suunalise poliitika tõttu sanktsioonid. Nimelt arvab minister, et Prantsusmaa pole kunagi lõpetanud kümnete Aafrika riikide koloniseerimist ja see põhjustab aafriklaste rännet Euroopasse, kirjutas BBC.

Itaalia populistlik valitsus on viimastel kuudel korduvalt Prantsusmaaga sõnavahetuses olnud, eriarusaamad puudutavad peamiselt selliseid teemasid nagu migratsioon ja meeleavaldused.

Mullu juunis kritiseerisid Prantsusmaa ja Itaalia teinetest vastastikku selle eest, et kumbki ei soovinud vastu võtta Vahemerel päästmist oodanud migrante. Varem sel kuul ütles Itaalia siseminister Matteo Salvini, et Prantsusmaa pakub varju mitmele terroristile, kes on Itaalias mõrvu toime pannud. Asepeaminister Luigi Di Maio omakorda julgustas mitmendat nädalat Prantsusmaal meelt avaldavaid niinimetatud kollaveste mitte alla andma ja pakkus neile isegi oma toetust.