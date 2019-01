Tallinn algatab Kesklinna üldplaneeringu koostamise

Tallinna linnaplaneerimise amet alustas linna üldplaneeringu koostamist 1994. aastal. Toonase plaani kohaselt pidanuks jaanuaris 2001 linnavolikogus kehtestatud Tallinna üldplaneering kehtima aastani 2010, ent planeering on tänaseni osaliselt kehtiv. Üldplaneering on veel lisaks kesklinnale kehtestamata ka Nõmmel ja Põhja-Tallinnas.

Tänaseks on kehtestatud Mustamäe linnaosa, Pirita linnaosa, Lasnamäe elamualade, Lasnamäe tööstusalade, Kristiine linnaosa ja Haabersti linnaosa üldplaneering.

Tunamullu võeti vastu Nõmme linnaosa üldplaneering, mis on kavas volikogule kehtestamiseks esitada käesoleva aasta lõpus või järgmise aasta esimestel kuudel. Algatatud on ka Põhja-Tallinna üldplaneeringu koostamine. Eeldatavasti esitatakse see linnavolikogule vastuvõtmiseks selle aasta jooksul.