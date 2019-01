Kuidas Kunda kummitus raha küsis

Kunda kummituse uurijad jäid tol korral ilma teadusrahata, sest hulk autoriteetseid Eesti teadlasi seisis sellisele uurimisprojektile vastu. Jakapi juhtis aga tähelepanu sellele, et isegi kui teadusraha jagamise süsteem on riigis nii korraldatud, et mitteteaduslikud praktikad või tunnetusviisid on tõrjutud või marginaliseeritud, konkureerivad nad päriselt siiski teadusega. «Kui peaksime hakkama mängima mõttega, et laseme teaduse täitsa «vabaks», ja uurime ainult seda, mida laiem publik soovib, siis see võib tähendada süstemaatilise teadusliku uurimise lõppu,« sõnas Jakapi. «Nõidus, horoskoobid ja muud säärased nähtused võivad esiplaanile asetuda.» Sest: mida inimesed tahavad, et uuritaks, küsis Jakapi. «Teadus on end küll jõuliselt läänemaailmas kehtestanud, aga selle kõrval on ka teistsuguseid maailma tunnetamise ja käsitlemise viise, mis on kohati teadusest märksa populaarsemad.»