Linnavalitsus võtab vastu Maarjamäe memoriaali kõrvale rajatava jalgpallihalli detailplaneeringu

Novikovi sõnul on Tuulenurga 1 kinnistu detailplaneering kooskõlas linnaosa üldplaneeringuga, kus on ala juhtotstarbeks määratud üldkasutatavate ehitiste ala.

Tuulenurga 1 kinnistu pindala on 32 284 ruutmeetrit ning selle omanik on Riigi Kinnisvara AS. Hoonestusõiguse omanik Spordiklubi FC Levadia on rajanud kinnistule kunstmuruga jalgpalliväljaku ja tenniseväljaku ning naturaalmuruga jalgpalliväljaku.