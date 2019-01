Tarmo Soomere: tänapäeval valitseb teaduses inglise keel ning tippülikool ei saa seda vältida

Tarmo Soomere sõnul on küsimus selles, mida me oma ülikoolidelt tahame ja ootame. «Kõrgesti haritud inimeste kvaliteet on otseses sõltuvuses sellest, kui hea on neid õpetavate inimeste teadustöö. Teadus on uute oluliste asjade teadasaamine ja nende kommunikeerimine teistele. Kunagi oli teaduskeel ladina keel, siis oli ta meie jaoks natuke saksa keel, siis veidi vene keel, praegu on see inglise keel,» rääkis Soomere.