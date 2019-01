Venemaa lennukikaaperdaja oli purjakil kurjategija

Mees kannab nime Pavel Šapovalov ja uudisteagentuuri REN TV sõnul on ta varem süüdi mõistetud varguse, huligaanitsemise ja uimastikasutamise tõttu, samuti on teda karistatud alimentide maksmisest kõrvalehoidmise, avalikus kohas alkoholitarbimise ja tööohutusnõuetest kõrvalehiilimise eest. Esimene kokkupuude politseiga oli mehel juba 2000. aastate alguses.

Viimase sõnul esitas Šapovalov nõude lennuk Afganistani poole pöörata umbes pool tundi pärast õhkutõusmist. Ta oli öelnud, et tal on relv ja kui ta nõudmist ei täideta, kasutab ta seda reisijate ja meeskonna vastu.

«Me ütlesime talle, et praegu lennukit lihtsalt tangitakse, et kütust jätkuks Afganistanini. Seepärast ta rahunes. Vaatas illuminaatorisse, kellegagi ei rääkinud, ilmselt uinus,» ütles vanemreisisaatja.

Enne seda, lennu ajal reisija ei maganud. «Lennul ta ei maganud. Rääkis, et tal on relv ja et kui me tema nõudmisi ei täida, kasutab ta seda relva ja kõigil läheb halvasti,» ütles Kraitšek. Ta lisas, et relva kaaperdaja ei näidanud.