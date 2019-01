Pildid ja video: USA riigitöötajad saavad abi supiköökidest

«Meie suurepärane riik peaks olema võimeline mõtlema targalt, peaksime mõtlema intelligentsemalt. Kogu maailm vaatab meid nagu me oleksime lapsed. See on miski, mida teevad lapsed. Kui ma ei saa soovitud mänguasja, hakkan jonnima. See ei paista maailma silmis hea,» ütles üks newyorklane viidates valitsusseisaku põhjusele.

«Ma arvan, et valitsusseisak peab lõppema. Ma arvan, et iga ameeriklane mõistab, et kuigi heategevus on suurepärane ja oleme uhked, et saame inimesi aidata, ei saa heategevus välja vahetada valitsust. Me vajame töötavat valitsust. Seisak peab lõppema,» ütles üks New Yorgis toiduabi jaganud toidupanga töötajatest.