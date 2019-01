Euroopa Komisjon ärgitab lõpetama kuldsete viisade jagamine

Komisjon avaldas raporti, milles soovitatakse liikmesriikidel tungivalt loobuda kombest anda rikastele välisriikide kodanikele, sageli hiinlastele, venelastele või ameeriklastele, investeeringute eest elamisluba või kodakondsus.

«Me räägime Euroopa kuldsete väravate avamisest privilegeeritud inimestele, kellel on raha, et maksta kodakondsuse või elamisloa eest,» ütles Euroopa Komisjoni õigusvolinik Věra Jourová raporti esitlusel. «Meid teeb see murelikuks. Kuritegevus ei tunne piire.»

Kui liikmesriigid ei karmista oma reegleid ega muutu läbipaistvamaks, on komisjon valmis samme astuma, hoiatatakse dokumendis.

«Raportis leitakse, et need skeemid toovad endaga kaasa mitmeid riske julgeoleku, rahapesu või maksudest kõrvalehoidmise näol,» ütles Euroopa Liidu (EL) ametnik.

Jõukatele elamisloa või kodakondsuse taotlejatele ei tehta piisavat julgeoleku- ja taustakontrolli, mis välistaks neist lähtuva julgeoleku- ja korruptsiooniohu.

Valitsusvälised organisatsioonid on osutanud riikidele nagu Malta, Küpros ja Bulgaaria, kus antakse rikastele välismaalastele kodakondsus, mis võimaldab neil suuremas osas EL-ist vabalt ringi liikuda. Paljudes riikides saab rikas välisinvestor hõlpsasti elamisloa.

Berliinis tegutsev Transparency International ja Londonis baseeruv Global Witness ütlesid eelmise aasta oktoobris, et EL-i kodakondsusest ja elamisloast on saanud luksuskaup, mida on võimalik osta.

«Kuldviisaskeemid on olemuselt ahvatlev väljavaade kuritegelikele ja korrumpeerunud isikutele,» hoiatavad ühendused raportis nimega «Kuurort Euroopa: pilguheit kuldviisade hämarasse maailma» («European Getaway: Inside the Murky World of Golden Visas»).

Viimase kümne aasta jooksul on EL-i riikides kuldviisaskeemi kasutades antud kodakondsus umbes 6000 ja elamisluba 10 000 inimesele. Vastutasuks on saadud 25 miljardi euro väärtuses välisinvesteeringuid.

Neli EL-i liikmesriiki - Austria, Bulgaaria, Küpros ja Malta - sisuliselt müüvad rikastele investoritele passe, veel 12 riiki annab elamisloa. Kõige rohkem on viisade eest investeeringuid saanud Hispaania, Küpros, Portugal ja Suurbritannia.