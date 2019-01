Läti uus valitsus sai seimi heakskiidu

Kariņš sõnas parlamendi ees enne hääletust, et uus valitsus kavatseb keskenduda korra ja stabiilsuse säilitamisele ning käimasolevate reformide jätkamisele. Välja tõi ta haridus- ja tervishoiureformi ning finantssektori reformimise. Samuti kinnitas uus peaminister, et Läti jätkab välispoliitikas senisel euroatlantilisel kursil.

Varasemalt kukkusid läbi nii Uute Konservatiivide kui KPV LV katsed valitsust luua ja seetõttu võib uue valitsuse koosseisu näha ebatraditsioonilisena. Nimelt tuleb peaminister Kariņš väikseimast parlamendierakonnast Uus Ühtsus, kellel on seimis kõigest kaheksa kohta. Valitsuse moodustamisest jäeti täielikult kõrvale valimistel enim kohti (23) teeninud venemeelne vasaktsentristlik erakond Koosmeel.

Kui paberite järgi peaks koalitsioonil olema 100-liikmelises seimis 66 rahvasaadiku toetus, siis viis parempopulistliku KPV LV saadikut on andnud märku, et nemad valitsust ei toeta. Nad ei pea õigeks, et valitsuse moodustab erakond, kes saavutas valimistel vaid 6,69 protsendi suuruse toetuse. Seda näitas ka tänane hääletus, kus teisitimõtlejatest viis KPV LV saadikut valitsusele heakskiitu ei andnud.