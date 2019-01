Weber: Türgi pole Euroopa

Ütlesite pressikonverentsil Euroopa Liidu (ELi) Nõukogu eesistumise lõpetanud Austria liidukantsleri Sebastian Kurziga, et Türgi ei kuulu Euroopasse. On see järeldus, millele olete jõudnud viimasel ajal, või vaade, mis on teil olnud kauem?

Olen algusest peale olnud seisukohal, et Euroopa vajab arutelu piiride üle. Kus lõpeb laienemine, mis kuulub Euroopasse? Selle põhjus pole mitte Türgi, vaid suurem küsimus.

Minu jaoks on EL ennekõike poliitiline liit, mis põhineb väärtustel, ühistel arusaamadel sellest, kuidas ühiskond on korraldatud. Tuleks mõelda, mis kuulub rahva arvates kokku. Kui küsida inimestelt Eestis, Saksamaal või Hispaanias, kas Bukarest, Bratislava või Varssavi on Euroopa pealinnad, siis nad vastavad, et rumal küsimus, muidugi on.

Kui inimestelt küsida, kas Iraagi piiri ääres asuv kurdi ala on Euroopa, vastab neist sada protsenti eitavalt. On olemas tunnetus sellest, mis kuulub kokku, mida peame austama. Sestap Türgi Euroopasse ei kuulu.