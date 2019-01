Ühendriigid: Venemaa raketiesitlus ei veennud kedagi

«Nõndanimetatud demonstreerimine või teabetund toimus Vene kontrolli all, mis võimaldas tal muuta ükskõik milliseid tehnilisi näitajaid, et need mahuksid legendi selle raketi lepingule vastavusest. Kõik NATO liikmed arvavad üksmeelselt, et 9М729 ei mahu INF-i piirangute alla ja Venemaa on seda lepingut tõsiselt rikkunud,» ütles Kalan.