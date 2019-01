Video: Venezuela meeleavaldustel tapeti 13 inimest

Venezuelas on pinged haripunktis pärast seda, kui 27 mässulist sõdurit püüdis esmaspäeval vallutada sõjaväe juhtimispunkti pealinnas Caracases ja algatada mässu Maduro sotsialistliku valitsuse vastu.

Varem oli Venezuela opositsiooni domineeritud parlament teatanud suurmeeleavalduse korraldamisest 23. jaanuaril. Eile aset leidnud meeleavaldusel kuulutas parlamendi spiiker Juan Guaidó end presidendi kohusetäitjaks ja ütles, et Maduro diktatuur tuleb kukutada.

Täna ütles Prantsusmaa president Emmanuel Macron, et toetab samuti Venezuela presidendina opositsionääri Juan Guaidót ja demokraatia taastamist pärast Nicolás Maduro ebaseaduslikku presidendiks valimist mais.

Kuuba, Mehhiko ja Venemaa aga on avaldanud toetust riigi praegusele presidendile Madurole. «Me tunnistame võimuesindajaid, kes on valitud Venezuela põhiseadust järgides,» ütles Mehhiko presidendi Andres Manuel Lopez Obrador eestkõneleja Jesus Ramirez.

Moskva muretseb, et Venezuelas toimuv võib avaldada mõju kahe riigi relvastuskoostööle.

Euroopa Ülemkogu president Donald Tusk avaldas eile lootust, et Euroopa toetab ühtsena Venezuela demokraatlikke jõude. «Vastupidiselt Nicolás Madurole on rahvusassambleel ja Juan Guaidól Venezuela kodanikelt demokraatlik mandaat,» kirjutas Tusk sotsiaalvõrgustikus Twitter.

Teisipäeval alanud meeleavalduste näol on tegemist esimese suurema tänavaliikumisega pärast 2017. aasta aprillis ja juulis aset leidnud rahutusi, mille mahasurumisel hukkus 125 inimest.

Venezuelas on rängim majanduskriis selle uuemas ajaloos ning riik on neljandat aastat järjest languses. Nappus on toidust ja ravimitest ning inflatsioon küünib sel aastal prognooside kohaselt ulmelise 10 miljoni protsendini.