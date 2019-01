Eestis elavaid britte puudutav eelnõu läbis esimese lugemise

KAKS KÜSIMUST

Kas Eestis olevatele Ühendkuningriigi teadlastele ja tudengitele on erisusi?

«Praegu me oleme üleminekuajana planeerinud kahte aastat, kui Ühendkuningriik lahkub lepinguta, siis ühte aastat. Ning kindlasti on see piisav aeg, et praegused ID-kaardid vajadusel vahetada siis elamisloakaartide vastu,» ütles siseminister Katri Raik riigikogus Vabaerakonna fraktsiooni saadikule Krista Arule vastates.

«Meie hakkame suhtuma brittidesse kui välismaalastesse ja nende seaduste järgi käima, aga huvitav, kuidas nemad meisse hakkavad suhtuma.» Nii küsis konservatiiv Raivo Põldaru siseministrilt.

«Me hakkame suhtume Ühendkuningriigi kodanikesse tulevikus nagu Ameerika kodanikesse ja Jaapani kodanikesse. Nemad meie parema teadmise järgi hakkavad meisse suhtuma samal viisil, nagu meie suhtume nendesse. Nii et need õigused, mis me tagame nende kodanikele, tagatakse ka meie inimestele, kes täna elavad Ühendkuningriigis.»