Regionaalsed kriisikomisjonid ühisistungist: mida teha elutähtsate teenuste katkestuse korral

Päästeameti peadirektori Kuno Tammearu sõnul on regionaalsed kriisikomisjonid tegutsenud eraldi, kuid sellel aastal istutakse kokku ja räägitakse läbi, mis seisus on kriisireguleerimine regioonides. «Nii saavad kõik ühtsed teadmised kriisireguleerimise valdkonna hetkeseisust ja teemadest. Samuti on ühisistung hea võimalus omavahel jagada parimaid praktikaid ja ka õppetunde. Loodan, et regionaalsete kriisikomisjonide ühisistungist tekib hea traditsioon ka edaspidiseks,» ütles Kuno Tammearu.