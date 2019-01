India mees raius sõbra tükkideks ja lasi tualettpotist alla

Õõvastav kuritegu avastati, kui ühe Mumbai linna kortermaja elanikud avastasid, et nende torustikku ummistavad lihatükid.

«Kogu selle lihamassi sorteerimise käigus leidsime kaks sõrme, see aitas meil mõista, et need olid inimese kehaosad,» ütles politseinik Jayant Bajbale uudisteagentuurile.