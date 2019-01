Biden kutsub USA poliitikuid suuremale koostööle

«Tundub, nagu oleksime riigi tükkideks jaganud,» ütles demokraatide võimalik 2020. aasta presidendikandidaat Ühendriikide linnapeadele. «Kuidas saame me olla üks Ameerika, kui me niiviisi edasi läheme?»

Biden rõhutas, et riik soovib olla ühtne ja ta ise on uhke oma ametiaja koostöö üle vabariiklastega.

«Ma arvan, et me peame hakkama taas oma rahvasse uskuma. Me oleme kõvemad, kui arvame,» lisas ta optimistlikult. «Me tahame, et meid juhitaks.»