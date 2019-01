Sitsiilia kohus: siseminister Salvini võib saada süüdistuse inimröövis

Põhjuse selleks andis augustis aset leidnud juhtum, mil Salvini ei lubanud migrante vedanud Itaalia rannikuvalve laeval randuda. «Ma tunnistan üles. Kohtuprotsessi pole vaja. See on tõsi, ma tegin seda ja teeksin seda uuesti,» ütles Salvini oma Facebooki lehele postitatud videos.

Ta väitis Facebookis, et teemaviide #SalviniNonMollare («Salvini, ära anna alla») oli Itaalia Twitteris kõige populaarsem teemaviide, kuid paljud säutsudest olid tegelikult ingliskeelsed, ning kuulutasid toetust Itaalia natsionalistidele.

Salvini poolt surutud karmimad immigratsioonireeglid jõustusid detsembris. Uusi reegleid tuntakse siseministri nime järgi ka Salvini dekreedi nime all. Osa sellest moodustab Itaalia põgenikekeskuste sulgemine ning massiline sisserändajate deporteerimine.

Itaalia päevaleht Corriere della Sera kirjutas kolmapäeval, et Euroopa Komisjoni Itaalia kohta avaldatud raportis ollakse mures poliitikute poolse viha õhutamise osas, mida tehakse nii meedias kui internetis.

Prantsusmaa on mures, sest nende väitel on Itaalia hüljanud euroopalikud väärtused. Selle peale avaldas Salvini lootust, et Prantsusmaa president Emmanuel Macron astub tagasi. Tegu oli märkimisväärse diplomaatiliste reeglite rikkumisega.