Kolm parlamendiparteid lubavad rohkem naisi riigikaitsesse

Riigikaitsekomisjoni reformierakondlasest liige ja kaitseväe endine juhataja Johannes Kert märkis samuti, et naiste suuremaks kaasamiseks riigikaitses võiks järgida Põhjamaade mudelit. «Järjest enam soovivad emantsipeeruvad naiskodanikud ennast proovile panna elualadel, mis on varasema traditsiooni kohaselt olnud põhiliselt meeste pärusmaa. Ka täna on kogu riigikaitsesüsteemi uksed naistele lahti – kõik oleneb naise enda soovist,» sõnas Kert.

Riigikaitsekomisjoni reformierakondlasest liige Madis Milling pooldas samuti naistele pakutavat võimalust asuda vabatahtlikult ajateenistusse, kuid ta nägi selles ka probleemi. «Kindlasti ei poolda ma «poliitilise trendikuse» nimel mingeid sookvoote. Täna on naised ajateenistuses pigem erand kui reegel. Enamik naisi kes katkestavad ajateenistuse teevad seda sõduri baaskursuse ajal,» rääkis Milling. «Täna peavad naised läbima baaskursuse võrdsetel alustel meestega, kuid me ei saa eeldada, et kõik füüsilised tegevused oleksid naistele jõukohased. Samas ei tohi me ka teha erandeid ja koolitada nii-öelda nõrgemaid sõdureid, sest allüksus on täpselt nii tugev kui tema kõige nõrgem sõdur,» lisas ta.