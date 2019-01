Kodusõda tulekul? USA soovitas oma kodanikel Venezuelast lahkuda

Maduro ütles enne Putini avaldust Venezuela ülemkohtule, et Venezuelas toimuva taga on «USA impeerium».

Ta jätkas: «Kas me tahame riigipööret Venezuelas? Kas me oleme nõus välismaalt juhitava nukuvalitsusega? Kas me lubame oma põhiseadust kuritarvitada? Ei!»

Guaidó andis eile õhtul oma esimese teleintervjuu ning pakkus seal Madurole ja tema kaaskonnale amnestiat rahumeelse ülemineku korral. 35-aastane Guaidó ütles, et tal on kindel plaan Maduro diktatuuri lõpetamiseks, majanduse stabiliseerimiseks ja vabade valimiste korraldamiseks esimesel võimalusel.

Trump on hoiatanud, et Venezuelaga seoses on laual kõik variandid kui Maduro peaks proovima jõuga võimu säilitada. Trumpi julgeolekunõunik John Bolton ei välistanud sõjalist sekkumist, kuid ütles, et rõhk on esialgu majanduslikel meetmetel.