Eesti konkureerib kõrgetasemelise NATO ürituse pärast brittidega

Tegu on üritusega, mis on mõeldud toimuma tänavu detsembris. Erinevalt mõnes teises väljaandes ekslikult väidetust poleks see aga mitte tippkohtumine, vaid alliansi liidrite kõrgetasemeline kohtumine ehk mõnevõrra lühem ja madalama kaaluga ettevõtmine.