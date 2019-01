Saksamaa võib maailmakuulsatel Autobahn'idel piirkiiruse kehtestada

Saksamaa politseinike ametiühingu asejuht Michael Mertens andis intervjuu ajalehele Süddeutsche Zeitung. Mertens on seisukohal, et kiiruspiirangute kehtestamine võiks päästa elusid.

Mertens tõi välja, et Saksamaa on Euroopas ainus riik, kus kiirteedel pole üldist kiirusepiirangut. Tõsi, mõnel lõigul on piirkiirus siiski reguleeritud ning seatud on ka soovitatav piirkiirus 130 km/h. Saksamaa naaberriikides Austrias, Taanis, Hollandis, Prantsusmaal ja Tšehhis on piirkiiruseks seatud 130 km/h, Belgias ja Šveitsis 120 km/h.