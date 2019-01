NATO ja Venemaa ei jõudnud INFi päästmise osas kokkuleppele

«Meil oli äsja NATO-Vene nõukogu kohtumine, meie esimene kohtumine sel aastal ja üheksas alates 2016. aastast. See oli kasulik, edukas ja professionaalne kohtumine, kus arutati kahte tähtsat teemat - Ukrainat ja keskmaa tuumajõudude lepingut,» ütles Stoltenberg. Kohtumisest võtsid osa kõrged Vene ametiisikud eesotsas asevälisministri Sergei Rjabkoviga

«Venemaa ja liitlased on mõlemas küsimuses põhimõtteliselt eri meelt. Just sellepärast ongi tähtis rääkida.»

Samas rõhutas ta INFist rääkides: «Tänasel kohtumisel ei saavutatud mingit tõelist edasiliikumist, sest Venemaa ei näidanud üles mingit soovi oma positsiooni muuta.» NATO ja Venemaa erimeelsused ei ole kadunud, lisas Stoltenberg.

USA ja NATO hinnangul rikub maismaal baseeruv Vene tiibrakett Novator 9M729, NATO koodnimetusega SSC-8, keskmaa tuumajõudude lepingut INF. Washingtoni väitel annaks rakett Moskvale võime korraldada Euroopale tuumarünnak sisuliselt eelhoiatuseta.

INF-lepe keelab 500-5500-kilomeetrise tegevusraadiusega tiibrakettide, samuti raketi stardiseadeldiste ja tugivarustuse tootmise ja katsetamise.

«Venemaa rikub uusi rakette välja töötades ja positsioonidele paigutades lepet,» ütles Stoltenberg. «Neid uusi rakette on raske avastada, nad on mobiilsed, nad on tuumavõimelised, nad võivad jõuda Euroopa linnadesse ning nad lühendavad hoiatusaega ja alandavad seega potentsiaalse tuumarelva kasutamise läve.»

Venemaa väitel ei riku raketid INFi tingimusi, sest nende lennuulatus on 480 kilomeetrit.

4. detsembril hoiatas USA välisminister Mike Pompeo, et Washington alustab 2. veebruaril INF-lepingust lahkumise protsessi, kui Venemaa ei naase 60 päeva jooksul selle täitmise juurde. USA nõuab Venemaalt rakettide 9M729 lammutamist.

Stoltenberg ütles, et aeg, mille USA on andnud Venemaale INFi säilitamiseks, ja sellele järgnev kuue kuu pikkune leppest lahkumise protsess on viimane võimalus INFi täitmise juurde naasta.