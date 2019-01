Kreeka parlament ratifitseeris Makedoonia nimeleppe

Algselt pidi hääletus toimuma vahetult pärast südaööd, kuid see lükati edasi pärastlõunasse, kuna paljud parlamendisaadikud soovisid sel teemal sõna võtta. Hääletusel sai lepe napilt kokku vajaliku toetuse. 300-liikmelises parlamendis hääletas selle poolt 153 saadikut.

Tsípras ja Makedoonia valitsusjuht Zoran Zaev sõlmisid juunis kokkuleppe 27 aastat väldanud nimetüli lahendamiseks. Kokkuleppe kohaselt saab Makedoonia sellega nime Põhja-Makedoonia Vabariik. Makedoonia parlament on leppe juba ratifitseerinud.

Makedoonia ametlik nimi on alates iseseisvumisest 1991. aastal olnud Endine Jugoslaavia Vabariik Makedoonia (FYROM).

Kreekas, mille põhjapoolne provints kannab Makedoonia nime, on naaberriigi nimemuutusele tugev vastuseis. Nimetüli tõttu on Kreeka aastaid pidurdanud Makedoonia lõimumist NATO ja Euroopa Liiduga.

Mõlemas riigis on leppe vastu korraldatud meeleavaldusi, millest mõned on muutunud ka vägivaldseks. Samuti on Kreeka parlamendisaadikud teatanud nende vastu tehtud ähvardustest. Hääletuse ajaks kogunes parlamendihoone ette mõnikümmend protestijat.