Soome välisministeerium maksis netipetturitele 400 000 eurot

Poitsei teatel edastasid petturid ametnikele e-kirja, mis näis olevat saadetud ühe ÜRO arenguprogrammi UNDP töötaja poolt. See ajendas välisministeeriumit raha maksma.

«Soomel on UNDPga taolised rahastuslepped ja selle alusel on erinevaid projekte toetatud,» ütles Peräla. «Keegi suutis mängida antud ÜRO programmi töötajat ja eksitusena edastati raha petturi arvele.»

Peräla kahtlustab, et häkkerid infiltreerusid UNDP serveritesse ja sealt avastatigi e-kirjad, mida pettuseks ära kasutati.

«Nii olid nad võimelised edastama ehtsana näivaid e-kirju õigetele inimestele,» sõnas Peräla. «Projekti kallal töötavad ametnikud hakkasid uurima, miks raha kohale jõudnud pole ja see pani välisministeeriumi asja uurima.»

Siis avatatigi tema sõnul, et konto kuulus eraisikule. Tänaseks on peainspektori teatel osa rahast tagasi suudetud saada. Osa rahast kanti aga teistele kontodele edasi, mis muudab raha leidmise keerulisemaks. «Keskkriminaalpolitsei on tänaseks tuvastanud kolm isikut, keda kahtlustatakse rahapesus.