USA valitsuse tööseisak mõjutab lennujaamade tööd

Ühendriikide föderaalse lennundusameti kodulehel seisis, et saabuvad lennud hilinevad keskmiselt 1,5 tundi ning mõjutatud on ka lahkuvad lennud. Ühe lennundusameti töötaja sõnul põhjustavad hilinemisi haiguslehel viibivate töötajate suur hulk.

La Guardia on New Yorgi regiooni suuruselt kolmas lennujaam ja see teenindab põhiliselt Ühendriikide siselende.