Pildid ja video: Brasiilias on veetammi varisemise järel kadunud 200 inimest

Brumadinho linnapea Avimar de Melo ütles kohalikule ajalehele Hoje em Dia: «vähemalt 50 inimest on surnud.»

«Seal on mitmeid hukkunuid. Kadunud on umbkaudu 200 inimest,» ütles uudisteagentuuri AFP ajakirjanikuga rääkinud päästetöötaja.

President Jair Bolsonaro kavatseb laupäeval isiklikult õnnetuspiirkonda külastada. Keskkonnaminister sõitis õnnetuspaigale ja edastas, et see keskkonnaõnnetus on halvim, mis Brasiilias kunagi juhtunud.