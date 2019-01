Maaomanik: Kiviõli Keemiatööstus teeb kohalike elu põrguks

Vaadates Sonda alevikus viimastel aastatel toimuvat, tundub nüüd, et ajalugu kordub ja riik soovib minult taas mu kodupaika ära võtta. Seekord Kiviõli Keemiatööstuse jaoks, kes soovib sellest endale kasu välja pigistada. Nagu võeti majad ja elukohad siis, tahetakse ka nüüd võtta.

Meie kodukohas on palju muutunud peale seda, kui kaevandus siia jõudis. Kuuleme tihti tugevaid pauke, mis panevad värisema maa ja klirisema nii aknaklaasid kui toidunõud kapis. Kõmmutamine ehmatab koduloomi ja paneb koerad kuutidesse peitu pugema.

Elame nagu kõrbes, oleme tolmuga hädas. Suvel, kui tuul on põhjast, tuleb iga kahe-kolme päeva tagant aknaid pesta, et välja näha. Autot hoovi jätta ei tasu, seda katab mõne päevaga hall kiht.

Kui kokkuleppe järgi peab kaevanduse piirist lähima asulani olema 4 kilomeetrit, siis mõõda, kuidas sa tahad, minu põllu servas asuva kaevanduse äärest esimese majani on 400 m. Kuidas nii ligidal alevile tohib teha kaevandustöid?

Esialgu lubati, et kaevandus elanikke ega maad ei mõjuta ja Kiviõli Keemiatööstus rekultiveerib kaevandamisega rikutud maa, ent selle väite kannatab välja vaid paber. Peale kaevandamist laiuvad saaki kandva põllumaa asemel kivirahnude hunnikud, kus maapind ja selle all olev liiv, kruus ja paekivi rahnud on kõik segamini kui sõjatander. Sellist korralagedust ei näinud ma isegi Siberis.